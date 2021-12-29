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TIMETURK / SPOR / Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

1 Saat Önce
2021-12-29 22:58:26
Alanyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı. İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz'ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

FARIOLI SESLERİ

Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin düşünüldüğü öğrenildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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