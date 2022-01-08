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Alanyaspor - Başakşehir maçı canlı yayın!

Süper Lig'in 20.haftasında Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek karşılaşma hangi platformdan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-01-08 10:25:12
Alanyaspor - Başakşehir maçı canlı yayın!

Süper Lig'in 20.haftasında Alanyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek karşılaşma hangi platformdan yayınlanacak?

Alanyaspor - Başakşehir maçı bugün 16:00'da oynanacak.

Alanyaspor - Başakşehir maçı hangi platformdan yayınlanacak?

Alanyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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