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TIMETURK / SPOR / Alanyaspor-Başakşehir maç sonucu I Başakşehir kaç puanda? Alanyaspor kaçıncı?

Alanyaspor-Başakşehir maç sonucu I Başakşehir kaç puanda? Alanyaspor kaçıncı?

Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmada karşılıklı goller atıldı.

2 Saat Önce
2022-01-08 21:02:31
Alanyaspor-Başakşehir maç sonucu I Başakşehir kaç puanda? Alanyaspor kaçıncı?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Başakşehir ile karşılaştı.

Alanyaspor-Başakşehir maçının gollerini kim attı?

14. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kale çizgisinden kale içine ortasında Babacar, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Çaiçara'nın şutu kalecinin solundan filelere gitti. 1-1

Maç bu sonuçla biterken her iki takımdan birer puan aldı.

Medipol Başakşehir kaçıncı sırada?

Üçüncü sırada bulunan Medipol Başakşehir'in 34 puanı bulunuyor

Alanyaspor'un kaç puanı var?

Ligde sekizinci sırada bulunan Alanyaspor'un ise 29 puanı bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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