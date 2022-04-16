Alanyaspor - Antalyaspor maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 33.haftası Antalya derbisine sahne oluyor. Alanyaspor kendi saha ve taraftarı önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 33.haftası Antalya derbisine sahne oluyor. Alanyaspor kendi saha ve taraftarı önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi gün ve saatte? Alanyaspor - Antalyaspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Alanyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak izlelenebilecek. .