Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ canlı izle! CANLI YAYIN
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Alanya Kestelspor kendi evinde İskendurunspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanalda?
2022-02-02 13:01:52
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Alanya Kestelspor kendi evinde İskendurunspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanalda?
A. Kestelspor İskendurunspor maçı bugün saat 13:00'da oynanacak.
Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ maçı hangi kanalda?
Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ maçı iki kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
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