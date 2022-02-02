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Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ canlı izle! CANLI YAYIN

TIMETURK / SPOR / Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ canlı izle! CANLI YAYIN

Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ canlı izle! CANLI YAYIN

TFF 3.Lig'in 23.haftasında Alanya Kestelspor kendi evinde İskendurunspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanalda?

2 Saat Önce
2022-02-02 13:01:52
Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ canlı izle! CANLI YAYIN

TFF 3.Lig'in 23.haftasında Alanya Kestelspor kendi evinde İskendurunspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanalda?

A. Kestelspor İskendurunspor maçı bugün saat 13:00'da oynanacak.

Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ maçı hangi kanalda?

Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ maçı iki kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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