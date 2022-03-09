Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
TFF 3.Lig'de erteleme maçında Alanya Kestelspor kendi saha ve seyircisi önünde Düzcespor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-03-09 12:39:58
TFF 3.Lig'de erteleme maçında Alanya Kestelspor kendi saha ve seyircisi önünde Düzcespor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi kulübün sosyal medya hesapları üzerinden mücadeleyi yayınlanması bekleniyor. .
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