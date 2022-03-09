Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 3.Lig'de erteleme maçında Alanya Kestelspor kendi saha ve seyircisi önünde Düzcespor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?