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Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'de Cumartesi maçları ile heyecan devam ediyor. Antalya temsilcisi Alanya Kestelspor kendi evinde 68 Aksaray'ı ağırlıyor.

11 Dakika Önce
2021-11-27 12:14:27
Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'de Cumartesi maçları ile heyecan devam ediyor. Antalya temsilcisi Alanya Kestelspor kendi evinde 68 Aksaray'ı ağırlıyor.

Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı ne zaman?

Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı 27 Kasım Cumartesi 13:00'da başlayacak.

Alanya Kestelspor - 68 Aksaray hangi kanalda?

Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı Kanal 68'den canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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