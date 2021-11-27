Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı canlı yayın!
TFF 3.Lig'de Cumartesi maçları ile heyecan devam ediyor. Antalya temsilcisi Alanya Kestelspor kendi evinde 68 Aksaray'ı ağırlıyor.
2021-11-27 12:14:27
TFF 3.Lig'de Cumartesi maçları ile heyecan devam ediyor. Antalya temsilcisi Alanya Kestelspor kendi evinde 68 Aksaray'ı ağırlıyor.
Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı ne zaman?
Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı 27 Kasım Cumartesi 13:00'da başlayacak.
Alanya Kestelspor - 68 Aksaray hangi kanalda?
Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı Kanal 68'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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