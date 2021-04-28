 / Akif Gür: Karar verirken ligin ilk 30 haftası baz alınmalı

Trabzonspor'un Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Akif Gür değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor taraftarları taraftarından yakından takip edilen ve Fırtınacast'da Trabzonspor'u değerlendiren Akif Gür, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bazı oyuncuların gösterdikleri anlık performansların önümüzdeki sezon bizimle devam etmeleri yeterli olmadığını gördüğümüz bir maç oldu. Karar verirken ligin ilk 30 haftasını baz almak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.