Akhisarspor - Şanlıurfaspor maçının sonucu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilen Akhisarspor evinde Şanlıurfaspor'la berabere kaldı: 2-2.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilen Akhisarspor evinde Şanlıurfaspor'u ağırladı.

2-2. Konuk Şanlıurfaspor maçın 24'üncü dakikasında Şiyar'ın ayağından golü buldu: 0-1. Şanlıurfaspor'da Erkan 28'inci dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarıyı yenik tamamlayan Akhisarspor 51'inci dakikada Serkan Sefil'le tabelayı eşitledi: 1-1. Şanlıurfaspor 72'de Yasin'le bir kez dana öne geçti: 1-2. Ancak Serkan Sefil 83'üncü dakikada sahneye çıkarak attığı golle Akhisarspor'u yenilgiden kurtardı: 2-2.

Maçtan önemli dakikalar:

Dk. 1 Akhisar'da maç başladı...

Dk. 4 Şanlıurfaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Akhisarspor defans oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar.

Dk. 9 Akhisarspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan müsabaka 0-0 devam ediyor. Şanlıurfaspor u dakikalarda biraz daha istekli göründü.

Dk. 14 Şanlıurfaspor kazandığı serbest vuruşu Behlül kullandı. Ceza sahasına gönderilen top dışarı çıktı.

Dk. 20 Şanlıurfaspor oyuna ağırlığını koyarken Özgür Can Özcan ile mutlak golden yararlanamadı.

Dk. 22 Akhisarspor'un geliştirdiği atakta Furkan'ın sert şutu top az farkla dışarı gitti.

Dk. 24 Şanlıurfspor köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasının içinde topla buluşan Şiyar'ın kafa vuruşu top ağlarla buluşarak Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti.

Dk. 28 Şanlıurfaspor'a Erkan Kaş kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dk. 40 Şanlıurfaspor 1-0 üstünlüğü devam ediyor.

Dk. 45 İlk yarı sonucu : Akhisarspor : 0 Şanlıurfaspor : 1

Dk. 46 Maçta 2. yarı başladı.

Dk. 51 Şanlıurfaspor 10 kişi kaldıktan sonra Akhisarspor için büyük avantaj oldu. Ceza sahasının dışından topa çok sert vuran Serkan top üst direğe çarparak ağlarla buluştu Maça 1-1'lik beraberlik geldi.

Dk. 57 Akhisarspor etkili atağında ceza sahasının içinde Göksu'nun kafa vuruşunda kaleci Murat topu zorlukla dışarı çıkardı.

Dk. 64 Evsahibi takım Akhisar neredeyse tek kale oynadığı bu dakikalarda Semih'ın kafa şutu top kalecide kaldı.

Dk. 67 Akhisarspor'da İbrahim sarı kart gördü.

Dk. 72 Şanlıurfaspor ender çıktığı atakta Akhisar defansını eksik oyunuyla yakalayarak Yasin'ın düzgün vuruşunda durum 2-1 oldu.

Dk. 82 Akhisarspor'da ceza sahasının içinde Mert'ın kafa vururşu az farkla dışarı gitti.

Dk. 83 Şanlıurfaspor kalesinde verdiği açıklarla Ahkhisarspor bu atakları iyi değerlendirerek Serkan'ın gollü ile 2-2'lık beraberliği sağladı.

Dk. 90+4 Akhisarspor: 2 Şanlıurfaspor: 2

Maç sonucu: Akhisarspor: 2Şanlıurfaspor: 2

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Zafer (xx), Gayretli (xx), Metin Yalçın (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xx) - Furkan (x) (Dk. 79 Yusuf x), Semih (x), İbrahim (xx) (Dk. 78 İlke x), Kemal (x) (Dk. 46 Serkan Sefil x), Göksu (xx), Serkan Özbakan (xx), Mert (xx), Cihat (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 46 Oğuzcan x), Bertuğ (xx)

ŞANLIURFASPOR: Murat (xx) - Kemalcan (xxx), Erkan (xx), Şiyar (xxx), Şerif (x) (Dk. 38 Raşit x), Behlül (x) (Dk. 81 Devrim), Muhammet Enes (x) (Dk. 46 Yasin xx), Burak (xx) (Dk. 81 Caner), Ferhat (xx), Mustafa (xx), Özgürcan (x) (Dk. 34 Miray x)

GOLLER: Dk. 51 ve Dk. 83 Serkan Sefil (Akhisarspor) - Dk. 24 Şiyar, Dk. 72 Yasin (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Kemal, Furkan, İbrahim, Semih (Akhisarspor), Burak, Yasin, Devrim (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Erkan (Şanlıurfaspor)

STAT: Spor Toto Akhisar

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