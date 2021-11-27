Akhisarspor - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Akhisarspor kendi saha ve seyircisi önünde Şanlıurfaspor'u ağırlıyor.
2021-11-27 11:12:19
TFF 2.Lig'de 15.hafta maçında Akhisarspor ile Şanlıurfaspor karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Akhisarspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman?
Akhisarspor - Şanlıurfaspor mücadelesi 27 Kasım Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.
Akhisarspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda?
Akhisarspor - Şanlıurfaspor maçını TRT Kurdi canlı yayınlayacak
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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