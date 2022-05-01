Akhisarspor - Amedspor maçını canlı izle! 2.Lig
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Akhisarspor kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Amed Sportif'i ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Akhisarspor - Amedspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-05-01 14:43:52
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Akhisarspor kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Amed Sportif'i ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Akhisarspor - Amedspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Akhisarspor - Amedspor maçı hangi gün ve saatte?
Akhisarspor - Amedspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.
Akhisarspor - Amedspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Akhisarspor - Amedspor 2.Lig'in 37.haftasında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele Akhisarspor YouTube hesabından naklen yayınlanacak.
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