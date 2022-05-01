Akhisarspor - Amedspor maçını canlı izle! 2.Lig

TFF 2.Lig'in 37.haftasında Akhisarspor kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Amed Sportif'i ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Akhisarspor - Amedspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?