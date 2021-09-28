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TIMETURK / SPOR / Ajax - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Ajax - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Grup maçında ikinci karşılaşmasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-09-28 14:24:56
Ajax - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, önemli oyuncularından yoksun olacağı maçta Ajax'ın konuğu oluyor.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

AJAX: PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIS, HALLER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak ve dev karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği mücadele, Exxen'den canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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