Ajax - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Grup maçında ikinci karşılaşmasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?