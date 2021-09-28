Ajax-Beşiktaş maçı özet izle | Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi özeti HD izle (EXXEN)

Ajax-Beşiktaş maçı özet izle | Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi özeti HD izle (UEFA)| Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş Hollanda'da Ajax takımı ile karşı karşıya geldi. Zorlu maç ExxenSpor'da yayınlandı. Maç 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile sonlandı. Maç bitiş düdüğü ile birlikte spor severler Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçının özetini izlemek için araştırmaya başladı. Ajax-Beşiktaş özet görüntüleri ExxenSpor'dan yayınlanıyor. Ayrıca Ajax-Beşiktaş maçı ve tüm Şampiyonlar Ligi maçları ExxenSpor'da maç bitiminden çok kısa süre içinde yer alacak.

Ajax-Beşiktaş maçı özet izle | Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi özeti HD izle (UEFA)| Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş Hollanda'da Ajax takımı ile karşı karşıya geldi. Zorlu maç ExxenSpor'da yayınlandı. Maç 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile sonlandı. Maç bitiş düdüğü ile birlikte spor severler Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçının özetini izlemek için araştırmaya başladı. Ajax-Beşiktaş özet görüntüleri ExxenSpor'dan yayınlanıyor. Ayrıca Ajax-Beşiktaş maçı ve tüm Şampiyonlar Ligi maçları ExxenSpor'da maç bitiminden çok kısa süre içinde yer alacak.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıktı. Son zamanlarda oldukça formda bir görüntü çizen Ajax ile C Grubu'nun 2. maçında karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçın özeti spor severler tarafından merak edilmeye başlandı. Ajax-Beşiktaş maçı ExxenSpor'da yayınlandı ve özeti de bu platformda yer alacak. Ancak internette Şampiyonlar Ligi maç özetini yayınlayan başka platformlar da yer alıyor. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakları 3 yıllığına Exxen tarafından satın alındı.

Ajax-Beşiktaş maçı özet izle

Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maç özetinin ülkemizde yayın hakkı Exxen platformunda yer alıyor. Ajax-Beşiktaş maç özeti Exxen platformunda yer alıyor.

Ajax Muhtemel ilk 11

Pasveer, Mazraoui ,Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis, Tadic, Haller.

Beşiktaş ilk 11

Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

Şampiyonlar Ligi'nde 46. karşılaşma

Beşiktaş tarihinde 45 kez Şampiyonlar Ligi maçında mücadele etti. Ajax karşılaşması ile Beşiktaş devler liginde 46. maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne 8 kere katılma başarısı gösteren Beşiktaş 13 kere galip geldi, 9 kere rakipleriyle berabere kaldı, 23 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.