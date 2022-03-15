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TIMETURK / SPOR / Ajax - Benfica maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Ajax - Benfica maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Ajax kendi saha ve seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ajax - Benfica maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-15 22:12:50
Ajax - Benfica maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Ajax kendi saha ve seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ajax - Benfica maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Ajax - Benfica maçı 15 Mart Salı gecesi saat 23.00'da oynanacak.

Ajax - Benfica maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Ajax - Benfica maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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