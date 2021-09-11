Ahmet Yıldırım iddialı konuştu: O kupayı Çorum’a getireceğiz

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ligin 2.haftasında oynanacak olan Ergene Velimeşespor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım kazanarak başlamak istedikleri lige evlerinde 1-1'lik beraberlikle başladıklarını belirterek; ‘Henüz yolun başındayız başarı sezon sonunda taçlandırılıyor bizde o kupayı sezon sonunda Çorum'a getirmek istiyoruz' dedi.

Yıldırım, sezonun ilk maçında sahalarında Diyarbakırspor ile oynadıkları maça mutlak galibiye için çıktıklarını ve maçada iyi başladıklarını belirterek; ‘Gönül isterdiki öne geçtiğimiz maçı kazanalım. Rakibimiz ligin iyi para harcayan ve güçlü kadrosu olan Tuzlaspor'un ikinci takımı olarak oluşturuldu. İyi oyunculardan kurulu bir takım.Biz yeni kurulduk ve bizde bu takımın başına yeni geldik. Buna rağmen maçın gidişatı bizim adımıza son derece iyiydi.

Pozisyonlara girdik golü bulduk maçı bitirebilirdik ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca farkı açamadık. Maçta beni üzen 60-72 dakikalarda arasında sahamıza kapanmamız oldu. Yeni takım olduğumuzdan dolayı önde iken geri çekilmeleri topa sahip olarak atlatmamız gerekiyordu bunu başaramadık ve sonucunda da yediğimiz golle sahadan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrıldık. Camiamız bu takıma inansın ve güvensin. Biz iyi bir takımız çok iyi bir aile ortamımız var. Şunu unutmayalımki başarı sezon sonunda taçlandırılıyor. Bizim camiadan tek isteğimiz bu takıma sabır göstersinler. Bu grupta şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Bunu biz söylemiyoruz rakip takımlarda oynayan bizim eski oyuncularımız söylüyor. İlk maçta alınan bir beraberlik ile hedeften sapmamız söz konusu olamaz sadece birar sabır istiyoruz. Tabiki uzun aradan sonra taraftarının önünde ilk maçına çıkan ilk gece maçına sahne olan stadımızda taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. İstediğimiz gibi başlayayamadık ancak inşallah sonu güzel olacak diye düşünüyoruz. Sezon sonunda Çorum FK'ya ve Çorum şehrine şampiyonluk kupasını getirmek için var gücümüzle çalışıyonuz ve bunada devam edeceğiz. Camiamız bundan emin olsun onları mutlu etmek adına gereken yapılacaktır onlar bu takıma sabretsinler sonunda mutlu sona hep birlikte ulaşacağız' dedi.



Çorum Hakimiyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.