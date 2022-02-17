DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fidye yazılımı için yapılan kripto para ödemelerinin adresi Rusya
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı 2022 | EKPSS sorgulama ekranı
Zenit - Real Betis maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI
Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti
Biden: Diplomatik çözüm hala mümkün
Barcelona - Napoli maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI
Google o hizmetinde kısıtlama yapacak
Borussia Dortmund - Rangers maçını canlı izle! EXXEN İZLE
Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile teknik direktör mü olacak? Pasquale Sensibile Galatasaray'da ne yapacak?
Rus hackerlar, ABD savunma ihalelerine giren şirketlere saldırıyor
Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu kimdir? Alpu nerede? Alpu nerenin ilçesi?
Bahçeli'den de MHP'li belediyelere su indirimi talimatı
Dafine Neziri: “Makyaj Bir Sanattır!”
Ödüllü Kuaför Ali Altuntaş
Burdur TOKİ kura sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

TIMETURK / SPOR / Ahmet Nur Çebi 3. kez koronaya yakalandı

Ahmet Nur Çebi 3. kez koronaya yakalandı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 3. kez covid-19'a yakalandığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-02-17 16:14:43
Ahmet Nur Çebi 3. kez koronaya yakalandı

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş