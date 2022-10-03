Ağrı 1970 Spor'da şok istifa! Teknik direktör Yüksel Yeşilova görevini bıraktı

TFF 3.Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova şoku yaşanıyor. Başarılı teknik adamın Nevşehir Belediyespor maçının ardından görevinden istifa ettiği belirtildi.

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor'da istifa şoku yaşanıyor.

BAŞARALI TEKNİK ADAM GÖREVİNİ BIRAKTI!

Ağrı 1970 Spor, Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Yüksel Yeşilova görevinden istifa etti. Başaralı teknik adamın istifası takımda şok etkisine neden oldu. Ağrı 1970 Spor 9 puanla 7.sırada yer alıp play off potasının 1 puan gerisinde yer alıyordu. Öte yandan Ağrı 1970 Spor Yüksel Yeşilova yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.Lig ekibi İnegölspor'u 2-1 mağlup edip bir üst tura yükselmişti.

YÜKSEL YEŞİLOVA KİMDİR?

1968 Adana doğumlu başarılı teknik adam Almanya Köln futbol akademisinde antrenörlük lisansını almıştır. Giresunspor, Steau Bükreş, Krasnodar, Mersin idman Yurdu, Dinamo Bükreş gibi takımları çalıştırmıştır. Yüksel Yeşilova son olarak Ağrı 1970 Spor'u çalıştırıyordu.