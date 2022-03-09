Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'de erteleme maçında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-09 12:28:20
TFF 2.Lig'de erteleme maçında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Afyonspor - Somaspor maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
Afyonspor - Somaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Afyonspor - Somaspor maçı ev sahibi kulübün YouTube hesabı üzerinden naklen yayınlanacak. .
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