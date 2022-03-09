Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'de erteleme maçında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?