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Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'de erteleme maçında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

27 Dakika Önce
2022-03-09 12:28:20
Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'de erteleme maçında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Afyonspor - Somaspor maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.

Afyonspor - Somaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Afyonspor - Somaspor maçı ev sahibi kulübün YouTube hesabı üzerinden naklen yayınlanacak. .

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