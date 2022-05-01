Afyonspor - Sarıyer maçını canlı izle! 2.Lig
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Sarıyer'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Afyonspor - Sarıyer maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-05-01 14:10:44
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Sarıyer'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Afyonspor - Sarıyer maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Afyonspor - Sarıyer maçı hangi gün ve saatte?
Afyonspor - Sarıyer maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.
Afyonspor - Sarıyer maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Afyonspor - Sarıyer 2.Lig'in 37.haftasında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele Afyonspor YouTube hesabından naklen yayınlanacak.
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