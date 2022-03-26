Afyonspor - Sakaryaspor maçını canlı izle! Canlı izle
TFF 2.Lig'in 31.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde lider Sakaryaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Afyonspor - Sakaryaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-26 11:52:45
TFF 2.Lig'in 31.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde lider Sakaryaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Afyonspor - Sakaryaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Afyonspor - Sakaryaspor maçı 26 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.
Afyonspor - Sakaryaspor maçı TV 264'ten naklen yayınlanacak. .
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