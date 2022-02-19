Afyonspor - Niğde Anadolu FK maçını canlı izle! Canlı

TFF 2.Lig'in 26.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Niğde Anadolu FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?