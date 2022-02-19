Afyonspor - Niğde Anadolu FK maçını canlı izle! Canlı
TFF 2.Lig'in 26.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Niğde Anadolu FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-19 11:32:59
TFF 2.Lig'in 26.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Niğde Anadolu FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Afyonspor - Niğde Anadolu FK maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Afyonspor - Niğde Anadolu FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Afyonspor - Niğde Anadolu FK maçı ev sahibi ekibin YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .
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