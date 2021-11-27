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Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TIMETURK / SPOR / Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 15.hafta heyacanı ile devam ediyor. Afyonspor - Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geliyor.

2 Saat Önce
2021-11-27 12:23:37
Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 15.hafta heyacanı ile devam ediyor. Afyonspor - Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geliyor.

Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman?

Mücadele 27 Kasım Cumartesi saat 13'te başlayacak.

Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı hangi kanalda?

Müsabaka için TV yayını bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesabından yayınlama ihtimali bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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