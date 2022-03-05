Afyonspor - Diyarbekirspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 2.Lig'in 29.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Futbol sevelerin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?