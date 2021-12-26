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Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TIMETURK / SPOR / Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 19.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Afyonspor'a misafir oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-26 12:28:58
Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 19.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Afyonspor'a misafir oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

Afjet Afyonspor - Çorum FK maçı bugün 13:00'da oynanacak.

Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Afyonspor Çorum FK maçı ev sahibi ekibin sosyal medya hesabı olan instagram ve Youtube hesabından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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