Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'in 19.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Afyonspor'a misafir oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-26 12:28:58
TFF 2.Lig'in 19.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Afyonspor'a misafir oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
Afjet Afyonspor - Çorum FK maçı bugün 13:00'da oynanacak.
Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Afyonspor Çorum FK maçı ev sahibi ekibin sosyal medya hesabı olan instagram ve Youtube hesabından yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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