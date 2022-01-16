Afyonspor - Bodrumspor maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'in 20.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-01-16 12:01:14
TFF 2.Lig'in 20.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Afyonspor - Bodrumspor maçı ne zaman saat kaçta?
Afyonspor - Bodrumspor maçı bugün 13:00'da başlayacak.
Afyonspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
Afyonspor - Bodrumspor maçı ev sahibi ekinin Facebook ve YouTube hesabından naklen yayınlanacakç
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