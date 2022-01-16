Afyonspor - Bodrumspor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 20.haftasında Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?