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Afrika Uluslar Kupası'nı kim kazandı?
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Afrika Uluslar Kupası'nı kim kazandı?

Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

2 Saat Önce
2022-02-07 09:44:50
Afrika Uluslar Kupası'nı kim kazandı?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, dün Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.

Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

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Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Diedhiou ilk 11'de sahaya çıktı.

Senegal, sol kanattan ceza sahasına giren Ciss'in, Abdelmonem'in darbesiyle yerde kalması sonucu 4. dakikada penaltı kazandı. Mısır kalecisi Gabaski, 7. dakikada topun başına geçen Mane'nin şutunu kurtardı.

36. dakikada ilginç bir olay yaşandı. Hakem Victor Gomes, ısrarla itiraz eden Mısırlı Salah'a tepkisini, düdüğü ve kartlarını uzatıp maçı yönetmesini teklif ederek gösterdi.

Senegal'in yüzde 56 oranında topa sahip olduğu mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı ve uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda da daha etkili olan taraf Senegal, 91, 100 ve 115. dakikada Dieng ile gole yaklaştı ancak kaleci Gabaski gole izin vermedi.

Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Senegal'de "şampiyonluk günü" resmi tatil oldu

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat'ın resmi tatil ilan edildiği kaydedildi.

Başkent Dakar'da taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerine devam etti, uzun kortejler oluşturdu.

Öte yandan Senegal Milli Futbol Takımı'nın yerel saat ile 13.00'de Dakar'a geleceği belirtildi.

"Teranga'nın Aslanları" lakabıyla bilinen Milli Takım'ın yarın da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edileceği öğrenildi.

Senegal'in şampiyon olması Dakar'da coşkuyla kutlandı

Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nın bulunduğu meydanda toplanan binlerce taraftar maçı kurulan dev ekrandan izledi.

Senegal'in tarihinin ilk şampiyonluğunu almasıyla taraftarlar meydanda dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu. Maçın ardından Senegalli şarkıcı Wally Seck mini bir konser verdi.

Konserin sona ermesiyle alandan ayrılan taraftarlar başkent sokaklarında klakson çalarak metrelerce kortej oluşturdu. Kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Senegal taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi

Olembe Stadyumuna gelen Senegalli futbolseverler, takımlarının kazandığı şampiyonluğu kutlamak için başkent Yaounde sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.

Sokaklarda ve stadyum etrafında toplanan Senegalli taraftalar sloganlar atarak dans etti.

Senegal'in tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, bazı futbolseverler gözyaşlarına hakim olamadı. .

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