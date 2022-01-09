Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda?

Avrupa Uluslar Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası neden ertelenmişti? Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den katılanlar var mı? Afrika Uluslar Kupası nedir?

Avrupa Uluslar Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası neden ertelenmişti? Afrika Uluslar kupası'na Türkiye'den katılanlar var mı? Afrika Uluslar Kupası nedir?

Türkiye'den Spor Toto Süper Lig'de top koşturan 21 futbolcunun da boy göstereceği Afrika Uluslar Kupası yarın başlıyor.

Avrupa Uluslar Kupası nerede oynanacak?

Kamerun'un ev sahipliğinde başlayacak turnuvanın final müsabakası, 6 Şubat'ta oynanacak.

Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası maçlarında aşı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarların statlara alınmayacağı bildirildi.

Afrika Uluslar Kupası neden ertelenmişti?

İlk kez kasım ayında Afrika ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ardından turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti. Afrika Futbol Konfederasyonu, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı salgın nedeniyle 2022 yılına ertelemişti.

Afrika Uluslar kupası'na Türkiye'den katılanlar var mı?

Türkiye'den turnuvaya katılacak 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak.

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed (Mısır) ve Sofiane Feghouli (Cezayir), Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi (Fildişi Sahili) ile Djaniny (Yeşil Burun Adaları), turnuvada ülkeleri için mücadele edecek.Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en fazla futbolcu gönderen takım ise Atakaş Hatayspor. Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas) ve Adama Traore (Mali), turnuvada ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

Afrika Uluslar Kupası nedir?

Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvası. İlk kez 1957 yılında düzenlendi. 1968'den beri her iki yılda bir düzenleniyor.

1957 yılında sadece 3 katılımcı ülke vardı: Mısır, Sudan ve Etiyopya.

1998 yılında final turnuvasına katılımcıların sayısı 16'ya ulaştı

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nın hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun yanıtı da belli oldu. Afrika Kupası maçlarının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.