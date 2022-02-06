Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'in 24.haftasında Afjet Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?