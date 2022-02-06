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TIMETURK / SPOR / Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçını canlı izle! CANLI

Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'in 24.haftasında Afjet Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-02-06 11:48:08
Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'in 24.haftasında Afjet Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçı 6 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oyanancak.

Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçı ev sahibi ekibin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak. .

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