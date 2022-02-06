Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'in 24.haftasında Afjet Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-06 11:48:08
TFF 2.Lig'in 24.haftasında Afjet Afyonspor kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçı 6 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oyanancak.
Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Afjet Afyonspor - 1461 Trabzon FK maçı ev sahibi ekibin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)