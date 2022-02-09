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TIMETURK / SPOR / AEK - PAOK maçı canlı izle! CANLI

AEK - PAOK maçı canlı izle! CANLI

Yunanistan Kupasında nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. AEK kendi saha ve seyircisi önünde PAOK'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

31 Dakika Önce
2022-02-09 19:52:55
AEK - PAOK maçı canlı izle! CANLI

Yunanistan Kupasında nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. AEK kendi saha ve seyircisi önünde PAOK'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

AEK - PAOK maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 201:00'da oynanacak.

AEK - PAOK maçı hangi kanalda?

AEK - PAOK maçı Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .

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