AEK - PAOK maçı canlı izle! CANLI
Yunanistan Kupasında nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. AEK kendi saha ve seyircisi önünde PAOK'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-09 19:52:55
Yunanistan Kupasında nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne oluyor. AEK kendi saha ve seyircisi önünde PAOK'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
AEK - PAOK maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 201:00'da oynanacak.
AEK - PAOK maçı hangi kanalda?
AEK - PAOK maçı Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .
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