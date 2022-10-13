AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlayan kanallar? Uydudan maçı şifresiz veren yabancı kanallar? UEFA Avrupa Ligi B Grubunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe 4. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından AEK Larnaca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele Exxen platformundan yayınlanacak. Maçı uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyen taraftarlar AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlayan kanallar hangileri? Uydudan maçı şifresiz veren yabancı kanallar var mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını şifresiz canlı veren uydu kanalları...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Fenerbahçe gruplarda gösterdiği başarı ile taraftarlarını mutlu ediyor. B Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca takımıyla karşılaşacak. Peki AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlayan kanallar? Uydudan maçı şifresiz veren yabancı kanallar var mı?

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlayan kanallar?

Takımların UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları zaman zaman başka ülkelerin kanallarında canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Taraftarlar da kendi takımlarının maçlarını şifresiz veren yabancı uydu kanallarının ahngisi olduğunu araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ülkemizde Exxen'den yayınlanacak. Ayrıca Portekiz kanalı Sport TV 3'ten de şifresiz yayınlanacak

Uydudan maçı şifresiz veren yabancı kanallar?

UEFA maçları dünya genelinde yayınlanıyor. Temsilcilerimizin de maçları dünyanın pek çok ülkesinde uydu üzerinden yayın yapan kanallardan yayınlanıyor. AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını yayınlayan kanalllar UEFA internet sitesi üzerinden açıklandı. kanallardan bazılarının bölgesel ve ulusal çapta yayın yaptığını hatırlatmakta fayda var. İşte AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını canlı yayınlayan yabancı kanallar;

Güney Amerika Ülkeleri: Star+

Arap Ülkeleri: beIN SPORTS Xtra

İskandinav Ülkeleri: TV2 Play Denmark / Viaplay

Güney Kıbrıs: Cytavision

Balkan Ülkeleri: Arena Sport

Avustralya: Stan Sport

Avusturya: Sky Sport 1

Kanada: DAZN

Fransa: RMC Sport

Portekiz: Sport TV 3 (Şifresiz)

Malta: TSN 3

Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde turu geçemeyerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Fenerbahçe B Gurubunda Dinamo Kiev, Rennes, ve AEK Larnaca takımları ile eşleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendiği Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. ARdından Rennes takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Temsilcimiz 3. maçında da AEK Larnaca'yı Kadıköy'de 2-0 ile yendi. Fenerbahçe grupta 7 puanla lider konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe puan durumu?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Gruplarda Fenerbahçe lider konumda. İşte Fenerbahçe'nin puan durumu;

1. Fenerbahçe 7 Puan

2. Rennes 7 Puan

3. AEK Larnaca 3 Puan

4. Dinamo Kiev 0 Puan