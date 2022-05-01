Adıyaman FK - Çorum FK maçını canlı izle! 2.Lig
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Adıyaman FK kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Adıyaman FK - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
2022-05-01 14:15:39
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Adıyaman FK kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Adıyaman FK - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
Adıyaman FK - Çorum FK maçı hangi gün ve saatte?
Adıyaman FK - Çorum FK maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.
Adıyaman FK - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
TFF 2.Lig'in 37.haftasında Adıyaman FK - Çorum FK karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele Adıyaman FK YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek.
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