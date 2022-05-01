Adıyaman FK - Çorum FK maçını canlı izle! 2.Lig

TFF 2.Lig'in 37.haftasında Adıyaman FK kendi saha ve seyircisi önünde play off mücadelesi veren Çorum FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Adıyaman FK - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?