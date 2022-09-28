Adıyaman FK - Bartınspor maçı canlı yayınlanacak mı? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2.tur maçında Adıyaman FK kendi saha ve seyircisi önünde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bartınspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Adıyaman FK - Bartınspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Adıyaman FK - Bartınspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?