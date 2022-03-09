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TIMETURK / SPOR / Adıyaman FK - Ankaraspor maçını canlı izle! CANLI

Adıyaman FK - Ankaraspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'de erteleme maçında Adıyaman FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-09 13:17:01
Adıyaman FK - Ankaraspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'de erteleme maçında Adıyaman FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Adıyaman FK - Ankaraspor maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.

Adıyaman FK - Ankaraspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Adıyaman FK - Ankaraspor maçı ev sahibi takımın YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .

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