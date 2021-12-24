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TIMETURK / SPOR / Adanaspor maçı sonucu? Adanaspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

Adanaspor maçı sonucu? Adanaspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Adanaspor kaçıncı? Adanaspor yendi mi?

59 Dakika Önce
2021-12-24 21:30:14
Adanaspor maçı sonucu? Adanaspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Yeni Adana stadında Adanaspor ile Kocaelispor karşılaştı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi.

Adanaspor-Kocaelispor maçının hakemi kim?

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

İşte maçın golleri

Goller: Dk. 20 Roche, Dk. 90+2 Fıratcan Üzüm (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 88 Tisdell (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Taş, Dk. 48 Semih Karadeniz, Dk. 57 Omolo, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 55 Celil Yüksel (Adanaspor)

Adanaspor kaçıncı?

Adanaspor 8. sırada bulunuyor ve 26 puana sahip

Kocaelispor'un puanı

Kocaelispor'un ise puanı 24 ve 10. sırada bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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