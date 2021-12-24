Adanaspor maçı sonucu? Adanaspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Adanaspor kaçıncı? Adanaspor yendi mi?
2021-12-24 21:30:14
Adanaspor-Kocaelispor maçının hakemi kim?
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
İşte maçın golleri
Goller: Dk. 20 Roche, Dk. 90+2 Fıratcan Üzüm (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 88 Tisdell (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Taş, Dk. 48 Semih Karadeniz, Dk. 57 Omolo, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 55 Celil Yüksel (Adanaspor)
Adanaspor kaçıncı?
Adanaspor 8. sırada bulunuyor ve 26 puana sahip
Kocaelispor'un puanı
Kocaelispor'un ise puanı 24 ve 10. sırada bulunuyor
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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