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TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor ve Alanyaspor, Aleksandr Kokorin'e talip oldu!

Adana Demirspor ve Alanyaspor, Aleksandr Kokorin'e talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Alanyaspor Rus golcü Aleksandr Kokorin'e kanca attı.

32 Dakika Önce
2021-10-25 13:27:21
Adana Demirspor ve Alanyaspor, Aleksandr Kokorin'e talip oldu!

Ara transfer dönemi yaklaşırken Rus medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kokorin bombası

Rus medyasında yer alan habere göre Alanyaspor ve Adana Demirspor, Fiorentina'da top koşturan Rus golcü Aleksandr Kokorin iççin harekete geçtiği ve kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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