Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig

Süper Lig'in 29.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u ağırlıyor. Peki Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?