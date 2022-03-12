Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig
Süper Lig'in 29.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u ağırlıyor. Peki Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-12 22:06:48
Süper Lig'in 29.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u ağırlıyor. Peki Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.
Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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