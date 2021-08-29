Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarı; aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dileriz” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.