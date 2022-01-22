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TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor kazandı mı? Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maç sonucu

Adana Demirspor kazandı mı? Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maç sonucu

Adana Demirspor bu hafta evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ligde üst seviyeleri hedefleyen ev sahibi ekip 3 puan için mücadele etti. Maçın önemli anlarında futbolseverler heyecanlanırken mücadelede de gol yağmur olup yağdı. İşte Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçına dair ayrıntılar...

2 Saat Önce
2022-01-22 22:38:14
Adana Demirspor kazandı mı? Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maç sonucu

Adana Demirspor bu hafta evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ligde üst seviyeleri hedefleyen ev sahibi ekip 3 puan için mücadele etti. Maçın önemli anlarında futbolseverler heyecanlanırken mücadelede de gol yağmur olup yağdı. İşte Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçına dair ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 yendi.

Maçın önemli anları ve goller

36. dakika... Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatan korner atışında, ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

58. dakika... Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Assombalonga'nın pasıyla ceza alanı içine giren Yunus Akgün'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırması üzerine VAR kararı beklendi. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, VAR'dan gelen bilgi sonrası orta noktayı gösterdi: 2-0

67. dakika...Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisi önünde Assombalonga topa dokundu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
83. dakika... Adana Demirspor dördüncü gole ulaştı. Yunus Akgün'ün sağ kanatta ceza sahası içinde yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

90. dakika... Adana Demirspor farkı beşe çıkardı. Balotelli'nin kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza alanına girdikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0

Adana Demirspor'un kaç puanı var?

3. sırada bulunan Adana Demirspor'un 37 puanı bulunuyor.

Fatih Karagümrük kaçıncı sırada?

12. sırada yer alan Fatih Karagülrük'ün ise 30 puanı bulunuyor. .

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