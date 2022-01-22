Adana Demirspor kazandı mı? Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maç sonucu

Adana Demirspor bu hafta evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ligde üst seviyeleri hedefleyen ev sahibi ekip 3 puan için mücadele etti. Maçın önemli anlarında futbolseverler heyecanlanırken mücadelede de gol yağmur olup yağdı. İşte Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçına dair ayrıntılar...