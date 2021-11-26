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TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftanın açılış maçında Adana Demirspor İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

2 Saat Önce
2021-11-26 16:06:33
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftanın açılış maçında Adana Demirspor İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR'DA 3 EKSİK

Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 26 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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