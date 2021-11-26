Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftanın açılış maçında Adana Demirspor İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?