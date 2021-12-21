Adana Demirspor - Galatasaray maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan takip edecek?