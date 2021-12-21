DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Jack Dorsey: ‘Bitcoin doların yerini alacak’
Suudi Arabistan Sudan’a 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Kripto parada flaş gelişme! kritik eşik aşıldı
Kilo vermeyi sağlayan detoks içecekleri nasıl hazırlanır?
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı
Ağır bir yemek sonrası mideyi rahatlatmak için...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TL açıklaması
Rusya'da 2 Türk gazeteci gözaltına alındı
Avrupa'da nasıl bir çay kültürü var?
Bisiklet Adalar'da Baştacı Yapıldı
Kanser hücrelerini öldürmek için...
Çin'e seyir füzeleri satan üç İsrailli şirkete dava açıldı
2022'de MTV oranları belli oldu
Adana Demirspor - Galatasaray maçını HD olarak canlı izle!
Evlat nöbetinde 841. gün!

TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor - Galatasaray maçını HD olarak canlı izle!

Adana Demirspor - Galatasaray maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan takip edecek?

2 Saat Önce
2021-12-21 17:09:14
Adana Demirspor - Galatasaray maçını HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan takip edecek?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün saat 20:30'da başlarken karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş