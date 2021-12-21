Adana Demirspor - Galatasaray maçını HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan takip edecek?
2021-12-21 17:09:14
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan takip edecek?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün saat 20:30'da başlarken karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.
Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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