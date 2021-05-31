Adana Demirspor'dan transfer bombası: Gökhan Gönül

Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Adana Demirspor, Fenerbahçe'de top koşturan Gökhan Gönül'e kanca attı.

Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu Sarı-Lacivertliler, kullanmak niyetinde değil. Bu durum kendisine iletilen Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu. İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.

Akşam

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.