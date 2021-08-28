Adana Demirspor'dan Marius Sumudica bombası

Ligde galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de yaptığı transferle adından söz ettiren Adana Demirspor'da sürpriz bir hamle geldi.

Sumudica iddiası

Adana Demirspor'un son olarak Konyaspor maçında oyundan alınan Balotelli'nin teknik patron Samet Aybaba'ya tepki vermesi ve 3 maçtır galibiyete hasret kalan Demirspor'da teknik patron Samet Aybaba'nın koltuğu sallantıya girdi. Adana Demirspor kurmaylarının önümüzdeki hafta alınacak kötü sonucun ardından teknik direktör Aybaba ile yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Adana temsilcisinin Romanya ekibi Cluj'dan ayrılan Sumudica ile dirsek temasında olduğu alınacak sonuca göre tecrübeli hocayla masaya oturacağı iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.