Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık! Golcü oyuncuya talip oldular

Adana Demirspor'da adeta küllerinden geri doğan Mario Balotelli'ye 3 kulübün talip olduğu belirtildi.

Süper Lig'e lige bu sezon yükselen Adana Demirspor Mario Balotelli transferiyle gündemi sarsmıştı. İtalyan yıldız Adana Demirspor ile çıktığı 8 maçta 4 gol atarken ülkesinde de gündemden düşmüyor. Mario Balotelli'nin en büyük hayalinin İtalya Milli Takımı'na dönmek olduğunu belirten İtalyan basını süper yıldızın 2022'de Katar düzenlenecek Dünya Kupası'nı hedeflediğini belirtti.

MARIO BALOTELLI İTALYA'YA MI DÖNÜYOR?

İtalyan süper yıldızı Mario Balotelli Adana Demirspor'da yükselen performansının ardından ülkesi İtalya'ya da dönebileceği belirtildi. Serie B kulüplerinin ilgisini çeken Balotelli olası bir durumda Genoa ve Monza'ya transfer olabilir.

"BALOTELLI MİLLİ TAKIMA DÖNEBİLİR"

İtalyan basını İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin Balotelli için, milli takıma dönebilmek için çok çalıştığını açıklamıştı. İtalyanlar Adana Demirspor'da sergilediği performansla yıldız oyuncunun kasım ayında milli takıma çağrılabileceğini yazdı.ALOTELLI'DEN 4 GOL 2 ASİST

İtayan yıldız Mario Balotelli Adana Demirspor ile çıktığı 8 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Adana Demirspor topladığı 12 puanla ligde 10. sırada yer alıyor.

İTALYAN KULÜPLER BALOTELLI'NİN PEŞİNDE

İtalya Serie B ekiplerinin de Mario Balotelli'ye olan ilgileri artmaya devam ediyor. Süper Lig'de yükselen bir grafiği bulunan İtalyan yıldızın İtalya'ya geri dönmesi gündemi meşgul ediyor. Reggina, Genoa ve Monza başta olmak üzere bir çok kulüp Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor.

Star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.