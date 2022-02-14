DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna’dan ‘16 Şubat' açıklaması
Rusya’dan askeri tatbikat açıklaması
Air India'nın yeni CEO'su İlker Aycı oldu
İngiltere'de akaryakıt krizi; fiyat artışı önlenemiyor
Mağazada yaşadığı iğrenç olayı sosyal medyada anlattı!
Kırım Derneği'nden Ukrayna-Rusya gerginliği hakkında basın bildirisi
Halkbank'tan 2021'de 1,5 milyar lira net kar
Defne Samyeli kimdir? nerelidir?
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı
Zelenskiy: 'Benim pozisyonum çok net'
Hatayspor - Göztepe maçı canlı! CANLI
Adana Demirspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Valentine's day ne demek? Aziz Valentine kimdir?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maçı ne zaman saat kaçta? Çaykur Rizespor - Başakşehir FK hakemi ve ilk 11'ler

TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 25.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-14 19:06:34
Adana Demirspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 25.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saatte?

Adana Demirspor - Beşiktaş 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş