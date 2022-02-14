Adana Demirspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 25.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Süper Lig'in 25.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saatte? Adana Demirspor - Beşiktaş 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .