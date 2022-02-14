Adana Demirspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 25.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-02-14 19:06:34
Süper Lig'in 25.haftasında Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saatte?
Adana Demirspor - Beşiktaş 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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