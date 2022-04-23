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TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çok sert sözler: Tiyatro seyretti tüm Türkiye

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çok sert sözler: Tiyatro seyretti tüm Türkiye

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

46 Dakika Önce
2022-04-23 23:54:09
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çok sert sözler: Tiyatro seyretti tüm Türkiye

Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu sert sözlerle eleştirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyemeyen Murat Sancak, “Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım, cezalı olduğum için kıramadım” ifadelerini kullandı. Adana Demirspor taraftarının provoke edildiğini ancak bu tuzağa düşmediklerini söyleyen Sancak, “Kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadı, onlar kendilerini biliyorlar” dedi.

İşte Murat Sancak'ın paylaşımları:

“Statta olsaydım 3 tane kırmıştım, maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye. Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi. Bekliyorum, ben de izliyorum. Bu Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Yankaya ne olacak?”

“KURSAKLARINDA KALDI”

“Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Provoke edilmek istenildi. Ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Sağ olsunlar, kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadılar. Onlar kendilerini biliyorlar. Gün ola hayrola. Onurlarıyla, eksiklere rağmen mücadele eden takımımı tebrik ediyorum.” .

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