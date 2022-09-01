Adana Demirspor, Balotelli ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor Kulübü, İtalyan golcü Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin Euro karşılığında FC Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

Adana ekibinde bir süredir ayrılığı gündemde olan Mario Balotelli'nin transferi resmiyete döküldü. İsviçre temsilcisi FC Sion, İtalyan santrforu kadrosuna kattı. Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. İsviçre ekibi ise Balotelli ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. DHA

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