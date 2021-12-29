Adana Demirspor - Ankraspor maçı canlı yayın!
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Adana Demirspor - Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?
2021-12-29 13:07:33
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Adana Demirspor - Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?
Adana Demirspor - Ankraspor maçı bugün 17:00'da başlayacak.
Adana Demirspor - Ankraspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Adana Demirspor - Ankraspor maçı A SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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