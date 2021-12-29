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TIMETURK / SPOR / Adana Demirspor - Ankraspor maçı canlı yayın!

Adana Demirspor - Ankraspor maçı canlı yayın!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Adana Demirspor - Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

31 Dakika Önce
2021-12-29 13:07:33
Adana Demirspor - Ankraspor maçı canlı yayın!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Adana Demirspor - Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

Adana Demirspor - Ankraspor maçı bugün 17:00'da başlayacak.

Adana Demirspor - Ankraspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Adana Demirspor - Ankraspor maçı A SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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