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TIMETURK / SPOR / Acun transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil'i Hull City'e götürüyor

Acun transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil'i Hull City'e götürüyor

Hull City'in sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i transfer etmek için kolları sıvadı.

3 Saat Önce
2022-04-01 12:48:11
Acun transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil'i Hull City'e götürüyor

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor.

MESUT ÖZİL'E KANCA!

TEAMtalk sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi. 

 

Bilindiği üzere, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Mesut Özil uzun zamandır yakın arkadaş. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasında da Acun Ilıcalı'nın etkisi de büyüktü.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeniden takımı Premier Lig'e çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak"

Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.

(Ajansspor)

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