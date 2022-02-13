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TIMETURK / SPOR / Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City galibiyete hasret kaldı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City galibiyete hasret kaldı

İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, sahasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra ilk 3 maçını kazanan Hull, son 3 maçını da kaybederek galibiyete hasret kaldı.

2 Saat Önce
2022-02-13 09:08:37
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City galibiyete hasret kaldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kötü gidiş durdurulamıyor.

İngiltere Championship'in 31. haftasında Fulham'ı konuk eden Hull karşılaşmada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

HULL CITY GALİBİYETİ UNUTTU

Fulham'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Hull, 32 puanda kalırken lig lideri Fulham puanını 64'e yükseltti.

"MAÇI KAYBETMEYİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde 4 maça çıkan Hull City, 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Deneyimli hoca karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ligdeki en güçlü takıma karşı alınan sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Maçı kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi. .

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