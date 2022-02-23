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TIMETURK / SPOR / Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de işler kötüye gidiyor! Taraftar ayakta

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de işler kötüye gidiyor! Taraftar ayakta

İngiltere Championship'te 34. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, konuk ettiği Barnsley'e 2-0 mağlup oldu ve kazanamama serisi 6 maça çıktı. Takımın taraftarları Acun Ilıcalı’ya kazan kaldırarak Arveledze’yi görevden almasını istedi.

2 Saat Önce
2022-02-23 09:54:34
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de işler kötüye gidiyor! Taraftar ayakta

İngiltere Championship'te 34. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Hull City, Barnsley'i ağırladı.

MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barnsley'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti.

Bu sonucun ardından kazanamama serisi 6 maça çıkan Hull City, 34 puanla 20. sırada yer aldı. Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Barnsley ise son sırada yer buldu.

Hull City, küme düşme potasının 13 puan üzerinde yer alıyor.

Hull City, gelecek hafta Peterborough deplasmanına gidecek. Barnsley ise Middlesbrough'yu ağırlayacak.

Acun Ilıcalı'nın Hull City‘i satın almasından sonra göreve gelen Şota Arveladze yönetiminde Hull City, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Takımın taraftarları Acun Ilıcalı'ya kazan kaldırarak Arveledze'yi görevden almasını istedi.

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması

Acun Ilıcalı, İngiliz basınına verdiği demeçte ise transfer konusunda ipucu verdi.

BBC'ye konuşan Ilıcalı, kulübün politikalarından bahsederken golcü transferi için önemli bir bütçe ayıracaklarını vurguladı.

Acun Ilıcalı, Hull City için iyi transferler yapmak zorunda olduklarını ve bütçe problemi yaşamadıklarını belirtirken forvet transferinin önemini yineledi.

Acun Ilıcalı forvet transferi için ne dedi?

"İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak.

Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı.

Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız"

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